Российскому дирижеру, гендиректору Большого театра Валерию Гергиеву вручили статуэтку премии BraVo. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что маэстро получил награду за беспрецедентное количество постановок в Большом театре. Вручил ему статуэтку основатель премии Владимир Киселев.

«С премией BraVo мы много сотрудничали и будем сотрудничать. Наша задача — выявлять также молодые дарования, чтобы реже награждать людей моего опыта, и как можно чаще выводить на сцену ярчайших представителей нового поколения. Но как руководитель Большого театра я очень рад, что сейчас то, что происходит в стенах этого великого театра, вызывает интерес», — отметил сам Гергиев.

Ранее сообщалось, что департамент культуры Мюнхена рассматривает Валерия Гергиева в качестве основного претендента на пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Кандидатуру дирижера теперь должен утвердить городской совет.