19:28, 13 апреля 2026Россия

Глава Дагестана сообщил подробности о продолжении паводков

Меликов: Возможная третья волна паводков не принесла сильных погодных изменений
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Возможная третья волна паводков в Дагестане не принесла ухудшения погоды в тех масштабах, что наблюдались ранее. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам чиновника, локальные очаги изменений метеорологических условий сохраняются. В частности они наблюдаются в горных районах. Связано это со сходом лавин, паводками в некоторых населенных пунктах и оползнями.

«Сегодня еще пока говорим о том, что сами ситуации чрезвычайного характера в большей или меньшей степени имеют место быть», — пояснил он.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной крупнейшего по количеству выпавших осадков более чем за сто лет наводнения. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года.

В результате паводков было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших превысило 15,5 тысячи человек.

