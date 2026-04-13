Медведев высказался о блокировке Ормуза цитатой из классика

22:30, 13 апреля 2026

Медведев вспомнил антиутопию Оруэлла, говоря о блокировке Ормуза Штатами
Юлия Мискевич
Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал решение США заблокировать Ормузский пролив, обратившись к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«В то время как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его блокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война — это мир"», — написал Медведев.

Политик вспомнил цитату «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конечной целью американской блокады Ормузского пролива является возвращение Ирана за стол переговоров, а также налаживание судоходства в его акватории ради снижения цены на нефть.

