20:55, 13 апреля 2026

Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конечной целью американской блокады Ормузского пролива является возвращение Ирана за стол переговоров, а также налаживание судоходства в его акватории ради снижения цены на нефть. Об этом на брифинге сообщил президент США Дональд Трамп, его цитирует Reuters.

«И то и другое — безусловно, и не только», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Трамп рассказал, что иранская сторона на переговорах в пакистанском Исламабаде не захотела официально отказываться от ядерного оружия. По словам американского лидера, Вашингтон никогда не подпишет соглашение, оставляющее за Тегераном право на обладание подобным оружием.

Ранее был обнародован американский план блокировки иранских портов, согласно которому Соединенные Штаты считают своим правом захватывать суда в Ормузском проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

