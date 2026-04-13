18:38, 13 апреля 2026Мир

США заявили о праве захватывать суда в Ормузском проливе

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты считают своим правом захватывать суда в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на обнародованный американский план блокировки иранских портов сообщает Bloomberg.

Иранская сорона, в свою очередь, в ответ на ультиматум США заявила, что безопасность портов и судоходства в регионе существует «либо для всех, либо ни для кого», а захват судов является «актом пиратства».

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17:00 по московскому времени.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

