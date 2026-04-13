Мэр украинского города призвал не радоваться поражению Орбана

10:20, 13 апреля 2026

Филатов: Украинцам не стоит радоваться поражению Орбана на выборах
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Украинцам не стоит радоваться поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом заявил мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов в своем Telegram-канале.

«Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной», — написал Филатов.

По словам политика, победившая на выборах венгерская партия «Тиса» и ее лидер Петер Мадьяр должны продемонстрировать «свое отношение к Украине не словами, а поступками». Филатов также призвал украинцев не прощать уходящему венгерскому руководству «того зла, которое оно наделало Украине».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра с итогами голосования.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Все новости
