09:45, 13 апреля 2026

Глава МИД Украины поздравил победителя выборов в Венгрии

Сибига поздравил Мадьяра и партию «Тиса» с победой на выборах в Венгрии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра с итогами голосования. Его слова передает официальный Telegram-канал МИД Украины.

«Поздравляем венгерский народ с сегодняшними демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами», — написано в послании главы украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига пожелал Мадьяру и его партии «успехов в реализации ожиданий» венгров. Он также выразил готовность к сотрудничеству и открытию новой страницы в отношениях Киева и Будапешта. Министр также сообщил, что его ведомство отменяет рекомендации украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».

