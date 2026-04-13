Мост через реку обрушился в российском регионе

В Дагестане обрушился каменный мост через реку Кардукотты

В Дагестане обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса российского региона.

Инцидент произошел в Дахадаевском районе. В результате шесть населенных пунктов — Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи — лишились транспортного сообщения. Отмечается, что власти собираются открыть объездную дорогу в вышеуказанные села.

Ранее в апреле стало известно об обрушении моста на трассе «Кавказ» в Дагестане из-за мощных ливней, которые привели к подъему уровня воды. По данным Госавтоинспекции региона, обрушение произошло на 917-м километре автодороги в районе поселка Мамедкала.