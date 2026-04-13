На Западе смоделировали сокрушительный гиперзвуковой удар России по Литве

DN: Аналитики смоделировали уничтожение Литвы ракетами и БПЛА России за 60 дней

Специалисты аналитического центра «Балтийская оборонная инициатива» (Вильнюс) смоделировали удар России по Литве, который позволит «завоевать» страны Балтии за 90 дней. Выводы аналитиков публикует западное издание Defense News (DN).

Эксперты допустили, что в конце 2027 года Вашингтон столкнется с последствиями затяжной войны в Иране, а на страны Евросоюза повлияет приход к власти антиевропейских движений. В предполагаемом сценарии новые власти Франции лишат союзников по НАТО ядерного зонтика.

В отчете предположили, что вскоре после этого Россия может нанести по Литве сокрушительный удар с использованием гиперзвуковых ракет и более 170 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это позволит в течение 60 дней уничтожить большинство важных объектов на территории страны. Литовские аналитики подчеркивают, что этот сценарий базируется на исследованиях возможностей современного вооружения и темпов его производства.

В отчете также говорится, что на 90-й день Москва может выдвинуть ультиматум, условия которого предполагают признание тремя прибалтийскими государствами российской власти. В противном случае следующими будут Рига и Таллин.

В феврале журнал The National Interest писал, что танки, которые Германия перебрасывает в Литву, — это часть плана НАТО OPLAN DEU по войне с Россией.