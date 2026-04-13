Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 13 апреля 2026Путешествия

Новое мазутное пятно у пляжа Анапы попало на видео

Kub Mash: Мазут заметили у Витязевской косы в Анапе
Елизавета Гринберг (редактор)

Новое мазутное пятно у пляжа Анапы попало на видео, его заметили у Витязевской косы. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что нефтепродукты появились в воде у особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь». Их заметили волонтеры благотворительной организации «ССЛ»: за 12 апреля они собрали 5,5 килограмма мазута, им помогали спасатели. При этом очистить им удалось лишь 45,5 квадратного метра.

По словам специалистов, химические вещества проникли не только в песок, но и лежат на дне моря. На опубликованных кадрах нефтепродукты выкинуло прямо на берег.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута — их обещают открыть к 1 июня. Утверждалось, что вода в море уже пригодна для купания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok