Новое мазутное пятно у пляжа Анапы попало на видео, его заметили у Витязевской косы. Кадры публикует Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что нефтепродукты появились в воде у особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь». Их заметили волонтеры благотворительной организации «ССЛ»: за 12 апреля они собрали 5,5 килограмма мазута, им помогали спасатели. При этом очистить им удалось лишь 45,5 квадратного метра.

По словам специалистов, химические вещества проникли не только в песок, но и лежат на дне моря. На опубликованных кадрах нефтепродукты выкинуло прямо на берег.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута — их обещают открыть к 1 июня. Утверждалось, что вода в море уже пригодна для купания.