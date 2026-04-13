Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:32, 13 апреля 2026Путешествия

Пассажирка отсудила у аэропорта в России более полумиллиона рублей за мокрый пол

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пассажирка с ребенком поскользнулись на мокром полу в аэропорту России и отсудили у него более полумиллиона рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов Свердловской области.

По данным источника, летом 2025 года жительница Нижнего Тагила и ее ребенок прошли предполетный досмотр в воздушной гавани Сочи и направились в зону ожидания, однако упали по пути. При этом несовершеннолетний тагильчанин получил ушиб грудной клетки, а женщина — травму позвоночника, которая в дальнейшем потребовала длительного лечения и восстановления.

Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Тагильчанка подала иск на авиагавань курортного города. Несмотря на то, что ответчик настаивал на невиновности и утверждал, что причинно-следственная связь между падением и травмами не доказана, суд Нижнего Тагила встал на сторону потерпевших. Россиянка добилась компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 1,1 тысячи рублей материального ущерба. В пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей. Еще на 100 тысяч рублей суд оштрафовал аэродром.

Ранее авиакомпания обвинила пассажирку в причинении себе травм ради денег. Во время полета женщина попросила кофе. Стюардесса подала ей пакетик с растворимым напитком и поставила стаканчик с горячей водой на откидной столик, после этого пассажирка ошпарилась кипятком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok