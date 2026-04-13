17:41, 13 апреля 2026

«Пикник Афиши» и «Лауд Бойз» открыли фестивальный сезон ночной вечеринкой

Григорий Шугаев

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

Организаторы фестиваля «Пикник Афиши» и независимое комьюнити «Лауд Бойз» провели совместную вечеринку в московском креативном пространстве Yauza Place. Мероприятие, прошедшее в ночь с 10 на 11 апреля 2026 года, фактически открыло новый фестивальный сезон.

После начала регистрации все 2000 мест были забронированы за несколько часов. В связи с высоким спросом организаторы открыли дополнительные места, которые также были полностью востребованы. В итоге площадка перешла в режим свободного входа, а поток гостей до утра составил 3000 человек. Посетители могли приобрести «золотые» билеты на «Пикник Афиши» с автографами артистов и выиграть VIP-апгрейды с экскурсией по закулисью будущего фестиваля.

Музыкальный лайнап открыла продюсер «Пикника Афиши» Марина Земка, после которой совместный сет представили Лека Иорданян и Никита Заболоцкий. Далее на сцену вышли Пак, Тейстлув и Парфюмер — участники хип-хоп объединения «Ozерники». Их выступление включало использование масок Уильяма Дефо, что превратило исполнение бенгера в живой перформанс.

Программу продолжили хозяева вечеринки «Лауд» с миксом своих треков, за которыми последовали сет «КУОКа» с басовым звуком и Slava Marlow с эксклюзивным клубным выступлением. Предрассветный блок был доверен проекту «Астма Пацаны». Музыкальное наполнение вечера варьировалось от хип-хопа и рейва до экспериментальной электроники и поп-хитов. Организаторы отметили, что на вечеринке гости могли как танцевать брейк, так и использовать элементы русского народного стиля.

В 2026 году фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в двух городах. В Москве мероприятие состоится 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское», а в Санкт-Петербурге — 8 августа на Елагином острове.

