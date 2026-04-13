16:38, 13 апреля 2026

Из России уйдут несколько брендов одежды

«Ъ»: Турецкие бренды одежды Oxxo, Club и NetWork закроют все магазины в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году в России были закрыты все магазины турецкого бренда одежды Mudo, а в 2026-м их путь повторят бренды Oxxo, Club и NetWork из той же страны. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности ООО «Марка Рус» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Компания, принадлежащая Fiba Retail Group турецкого миллиардера Хюсню Озйегина, управляет всеми четырьмя брендами, а также развивает в России магазины испанского бренда Mango. В отношении последнего фокус продаж предполагается сместить в онлайн через маркетплейсы.

До 2022 года Fiba Retail Group развивала в России бренды GAP, Marks & Spencer, а после их отказа работать в стране решила перейти на малоизвестные турецкие бренды. Однако продукция последних так и не нашла своего покупателя, подчеркнул управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число своих магазинов сократила российская сеть одежды и обуви O'STIN, а развитие сети по состоянию на 2026 год поставлено на паузу. К такому развитию событий привели рост расходов на логистику и налоги, а также падение продаж.

До этого стало известно, что Gloria Jeans намерена в текущем году закрыть около 150 магазинов. Заявление о своем банкротстве подала сеть магазинов одежды Modis, а ретейлер Zenden (обувные бренды Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store) приготовился закрыть все точки из-за непомерных долгов.

