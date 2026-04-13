Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 13 апреля 2026Россия

Российский военкор объяснил смысл пасхального перемирия

Марина Совина
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Россия объявляла пасхальное перемирие не для Украины и не для коллективного Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Коц, объяснив смысл паузы.

Он поделился кадрами, на которых запечатлены эвакуационные группы, вывозящие раненых и павших. «Кому-то спасут конечность, в какой-то семье появится пусть горькая, но определенность и возможность проститься по-христиански», — написал Коц.

«Эта пауза — не из разряда военно-политических уступок или оперативно-тактических замыслов. Это из сферы духовной, морально-нравственной. Мы себе в очередной раз показали, кто мы такие», — отметил военкор.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) завершилось перемирие, которое в связи с празднованием православной Пасхи объявил президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился на инициативу Путина, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти две тысячи раз нарушили перемирие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok