Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) завершилось перемирие, которое в связи с празднованием православной Пасхи объявил президент России Владимир Путин.

Режим прекращения огня действовал с 16:00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Зафиксированы тысячи попыток ВСУ атаковать позиции российских войск

Несмотря на то, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился на инициативу Путина, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти две тысячи раз нарушили перемирие. В Министерстве обороны России рассказали, что только до утра 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка атаковать позиции Вооруженных сил РФ. В частности, ночью были отражены три атаки формирований ВСУ на Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области.

Также с начала перемирия ВСУ применили два беспилотных летательных аппарата по территориям в Курской и Белгородской областях. В результате пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Кроме того, Украина нарушила пасхальное перемирие, ударив беспилотными летательными аппаратами по Новой Каховке Херсонской области.

В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, ВС РФ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня.

В России усомнились в желании ВСУ прекратить огонь

Еще до вступления в силу режима прекращения огня первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа предсказал, что Зеленский вряд ли сможет соблюсти пасхальное перемирие. В комментарии «Ленте.ру» он напомнил, что в прошлое перемирие российский лидер отдал приказ по телефону, и он был мгновенно выполнен. Однако Зеленский не может рассчитывать на то же самое в отношении ВСУ. «Он задавил всю оппозицию и прессу, а вот войсками не очень хорошо управляет», — сказал законотворец.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал «Ленте.ру», что для украинских военных стало привычкой игнорировать перемирие. «К сожалению большому для мира и спокойствия, политика Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности. И руководствуются они теми провокационными лозунгами и призывами, которые периодически звучат и от Зеленского, и от членов его команды», — заметил он.

По словам сенатора, украинские военные воспитаны так за годы провокаций со стороны Киева. «В этом-то и проблема нынешнего украинского общества, что в нем доминируют законы злобы, силы, запугивания и максимальной военно-политической активности, направленной на дестабилизацию положения в отношениях с Россией», — заключил Карасин.