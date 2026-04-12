10:13, 12 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о нарушении ВСУ пасхального перемирия

Карасин заявил, что для ВСУ стало привычкой нарушать все, что способствует миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Священнослужитель перед началом пасхального молебна для военнослужащих ВС РФ

Священнослужитель перед началом пасхального молебна для военнослужащих ВС РФ. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) пасхального перемирия.

«К сожалению большому для мира и спокойствия, политика [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности. И руководствуются они теми провокационными лозунгами и призывами, которые периодически звучат и от Зеленского, и от членов его команды», — заметил Карасин.

По словам сенатора, украинские военные воспитаны так за годы провокаций со стороны Киева.

«Для них, видимо, уже стало привычкой нарушать все то, что способствует какому-то более цивилизованному подходу к строительству отношений. Поэтому в этом-то и проблема нынешнего украинского общества, что в нем доминируют законы злобы, силы, запугивания и максимальной военно-политической активности, направленной на дестабилизацию положения в отношениях с Россией», — заключил политик.

Ранее Украина нарушила пасхальное перемирие, ударив беспилотными летательными аппаратами по Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля. Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.

    Последние новости

    «Плохая новость для Ирана». Тегеран отказался от сделки с США после 21 часа переговоров. Что обсуждали стороны?

    Украина почти две тысячи раз нарушила пасхальное перемирие

    Минобороны России отчиталось о соблюдении режима тишины

    ВСУ четыре раза пытались продвинуться в зоне СВО

    В России высказались о нарушении ВСУ пасхального перемирия

    Юрист назвала отягчающее обстоятельство при порче городской клумбы

    Посол России прокомментировал пасхальное перемирие с Украиной

    Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

    Военблогер оценил вероятность крупных уступок Ирана в ответ на предложение США

    Священник раскрыл план действий с остатками пасхальной трапезы

    Все новости
