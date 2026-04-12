Карасин заявил, что для ВСУ стало привычкой нарушать все, что способствует миру

Для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) пасхального перемирия.

«К сожалению большому для мира и спокойствия, политика [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности. И руководствуются они теми провокационными лозунгами и призывами, которые периодически звучат и от Зеленского, и от членов его команды», — заметил Карасин.

По словам сенатора, украинские военные воспитаны так за годы провокаций со стороны Киева.

«Для них, видимо, уже стало привычкой нарушать все то, что способствует какому-то более цивилизованному подходу к строительству отношений. Поэтому в этом-то и проблема нынешнего украинского общества, что в нем доминируют законы злобы, силы, запугивания и максимальной военно-политической активности, направленной на дестабилизацию положения в отношениях с Россией», — заключил политик.

Ранее Украина нарушила пасхальное перемирие, ударив беспилотными летательными аппаратами по Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до наступления 13 апреля. Зеленский заявлял, что Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально.

