ТАСС: ВСУ начали переброску резервов под Сумы из-за массовых потерь

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с массовыми потерями стало перебрасывать в Сумской район 92-й и 209-й отдельные противотанковые батальоны, которые находились в стратегическом резерве. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, украинские войска завершили переброску резервов командования сухопутных войск. Решение связано с тем, что в 47-й и 156-й отдельной мехбригадах, 71-й отдельной аэромобильной бригаде и силах территориальной обороны фиксируются массовые потери.

«Личным составом этих подразделений противник рассчитывал не только остановить наступление "Северян", но и захватить утраченные в прошлом году позиции», — объяснили источники издания, добавив, что этого не произошло.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что противник предпринял четыре попытки продвинуться в зоне специальной военной операции, они были успешно сорваны. Речь идет о районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой народной республики.