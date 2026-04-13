08:17, 13 апреля 2026

Стало известно о переброске резервов ВСУ из-за массовых потерь в зоне СВО

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с массовыми потерями стало перебрасывать в Сумской район 92-й и 209-й отдельные противотанковые батальоны, которые находились в стратегическом резерве. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, украинские войска завершили переброску резервов командования сухопутных войск. Решение связано с тем, что в 47-й и 156-й отдельной мехбригадах, 71-й отдельной аэромобильной бригаде и силах территориальной обороны фиксируются массовые потери.

«Личным составом этих подразделений противник рассчитывал не только остановить наступление "Северян", но и захватить утраченные в прошлом году позиции», — объяснили источники издания, добавив, что этого не произошло.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что противник предпринял четыре попытки продвинуться в зоне специальной военной операции, они были успешно сорваны. Речь идет о районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой народной республики.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Россияне бросились брать кредиты

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Все новости
