10:13, 12 апреля 2026Россия

ВСУ четыре раза пытались продвинуться в зоне СВО

ВС РФ сорвали четыре попытки ВСУ продвинуться в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки продвинуться в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России.

«Cорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой народной республики», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны, с начала действия режима тишины ВСУ пытались атаковать Россию почти две тысячи раз. При этом российские войска строго соблюдали перемирие, говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва объявила пасхальное перемирие, не дожидаясь реакции со стороны Киева. Он отметил, что на территории Украины проживают миллионы верующих, которые будут отмечать Пасху.

