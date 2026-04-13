Трамп удалил картинку с собой в образе Христа

20:52, 13 апреля 2026Мир

Трамп удалил изображение с собой в образе, напоминающем Христа
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @realDonaldTrump / Truth Social / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп удалил со своей страницы в соцсети Thuth Social изображение, сгенерированное нейросетью, на котором он изображен в образе, напоминающем Иисуса Христа.

Американский лидер опубликовал пост с картинкой в понедельник около 4:50 по московскому времени. По состоянию на 18:50 публикация была удалена.

На картинке Трамп был изображен в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего больного. Трампа окружали люди, включая женщину в молитвенной позе, военного и медицинского работника. На фоне был изображен американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий, военные самолеты и орлы.

