17:47, 13 апреля 2026

В Госдуме захотели продлить весеннюю сессию на неделю
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Государственной думе захотели продлить текущую весеннюю сессию на одну неделю. Соответствующий проект постановления об изменении распорядка работы депутатов и изменении даты ухода нижней палаты парламента на каникулы внесла комиссия по регламенту, документ размещен в электронной законодательной базе.

Действующий распорядок работы Думы предполагает, что весенняя сессия палаты продлится до 19 июля, при этом в течение последней недели (с 13 по 19 июля) депутаты будут работать с избирателями в своих регионах.

Проект постановления предлагает провести после этого — с 20 по 26 июля — еще одну пленарную неделю.

По данным ТАСС, депутаты могут рассмотреть проект постановления на пленарном заседании во вторник, 14 апреля.

Ранее 13 апреля сообщалось, что комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах за затирание крестов на изображениях и рекомендовал принять инициативу в первом чтении.

