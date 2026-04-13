Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:49, 13 апреля 2026

В одном из южных городов России объявили ракетную опасность

В Новороссийске объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Новороссийске объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность», — написал он.

Градоначальник призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кого тревога застала на улице, он призвал укрыться в подземном переходе или цокольном этаже здания.

В ночь на 13 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также Республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok