В одном из южных городов России объявили ракетную опасность

В Новороссийске объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Ракетная опасность», — написал он.

Градоначальник призвал находящихся дома граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех, кого тревога застала на улице, он призвал укрыться в подземном переходе или цокольном этаже здания.

В ночь на 13 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также Республика Крым.