Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

В ночь на 13 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Детали атаки раскрыли в Минобороны России.
Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также республика Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
Массированная атака была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ) после завершения пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.
За этот период была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции России. В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня.