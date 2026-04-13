Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

В ночь на 13 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Детали атаки раскрыли в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также республика Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Массированная атака была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ) после завершения пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

За этот период была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции России. В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня.