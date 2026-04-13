Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 13 апреля 2026

Раскрыты детали атаки ВСУ на российские регионы после завершения пасхального перемирия

Минобороны: В ночь на 13 апреля средства ПВО сбили над регионами России 33 БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В ночь на 13 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Детали атаки раскрыли в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также республика Крым. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Массированная атака была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ) после завершения пасхального перемирия, которое действовало с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

За этот период была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции России. В Минобороны подчеркнули, что, несмотря на это, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok