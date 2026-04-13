В России резко упали продажи одного типа машин

«Автостат»: Продажи новых пикапов в России рухнули почти на 20 %

За первые три месяца 2026 года россияне приобрели 4233 новых пикапа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос сократился на 19,9 процента, пишет «Автостат».

Среди брендов первое место по-прежнему удерживает китайский JAC. За квартал было реализовано 674 таких автомобиля, что составляет 16 процентов от общего объема сегмента. На второй строчке с минимальным отставанием расположился RAM (631 машина). К слову, американская марка не представлена в России официально. Замыкает тройку лидеров отечественный Sollers, чей результат равен 545 проданным экземплярам. Далее идут Changan (523 единицы) и УАЗ (510 машин).

В модельном рейтинге лидирует JAC T9 с результатом 647 экземпляров, но ему в спину дышит RAM 1500, разошедшийся тиражом в 631 экземпляр. В первую пятерку также вошли Changan Hunter Plus (521), УАЗ «Пикап» (510) и Great Wall Poer (428).

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин подчеркнул, что сохранить звание самого востребованного пикапа по итогам трех месяцев JAC T9 смог исключительно благодаря успешному старту года. Именно американский RAM 1500 стал наиболее востребованным у россиян в последние два месяца, что позволило пикапу выйти в лидеры рынка.

Ранее стало известно, что в сегменте грузовой техники зафиксирован заметный подъем. Общее количество вставших на учет новых грузовиков полной массой от трех с половиной тонн составило 1184 машины. Результат превысил данные предыдущей недели на 11,5 процента и на 17 процентов опередил прошлогодний график.