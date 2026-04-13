В России резко возросли продажи одного класса машин

Аналитик Целиков: Реализация новых грузовых машин выросла на 17 процентов

По итогам прошедшей недели (с 6 по 12 апреля 2026 года) российский автопарк пополнился 24,9 тысячи новых легковых машин. Это на 20 процентов меньше относительно предыдущей недели. На этом фоне выделяется сегмент грузовой техники, где зафиксирован резкий рост продаж. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Рынок легковых машин сохраняет положительную динамику. Даже с учетом текущего снижения, результат оказался на 28 процентов выше, чем за тот же период годом ранее. По предварительным прогнозам аналитика, апрельские продажи могут незначительно превзойти мартовские значения, ориентировочно достигнув отметки чуть более 110 тысяч экземпляров.

Зато в сегменте грузовой техники зафиксирован заметный подъем. Общее количество вставших на учет новых грузовиков полной массой от трех с половиной тонн составило 1184 машины. Результат превысил данные предыдущей недели на 11,5 процента и на 17 процентов опередил прошлогодний график. Особенно заметно прибавила категория тяжелых фур массой более 16 тонн. За неделю было реализовано 906 таких автомобилей, что на 15 процентов больше, чем год назад.

В категории легкого коммерческого транспорта массой до трех с половиной тонн отмечено небольшое проседание. За отчетную неделю было зарегистрировано 1454 единицы техники, что на семь процентов меньше объема предшествующей недели и на 30 процентов уступает показателям годичной давности.

Ранее Целиков сообщил, что в первом квартале 2026 года в России поставили на учет 2360 новых машин марки Skoda, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.