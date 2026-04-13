Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

Аналитик Целиков: Российские продажи Skoda взлетели почти в четыре раза

В первом квартале 2026 года в России поставили на учет 2360 новых машин марки Skoda. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зафиксировано всего 602 регистрации, показатель увеличился почти в четыре раза. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Более половины всех проданных автомобилей — 1557 штук — пришлось на модель Superb. Лифтбек обеспечил чешской марке 66 процентов квартальных продаж. Следом в рейтинге популярности расположились кроссоверы. За три месяца россияне приобрели 284 единицы Karoq, 245 — Kamiq и 160 — Kodiaq. Замыкает первую пятерку некогда лидировавшая на рынке Octavia с результатом в 114 машин.

Практически все автомобили, пополнившие российский автопарк за первые три месяца года, были ввезены на территорию России из Китая. Доля таких поставок составила 96 процентов от общего объема.

