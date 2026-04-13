10:37, 13 апреля 2026Авто

Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

Аналитик Целиков: Российские продажи Skoda взлетели почти в четыре раза
Марина Аверкина

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

В первом квартале 2026 года в России поставили на учет 2360 новых машин марки Skoda. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было зафиксировано всего 602 регистрации, показатель увеличился почти в четыре раза. Такие данные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Более половины всех проданных автомобилей — 1557 штук — пришлось на модель Superb. Лифтбек обеспечил чешской марке 66 процентов квартальных продаж. Следом в рейтинге популярности расположились кроссоверы. За три месяца россияне приобрели 284 единицы Karoq, 245 — Kamiq и 160 — Kodiaq. Замыкает первую пятерку некогда лидировавшая на рынке Octavia с результатом в 114 машин.

Практически все автомобили, пополнившие российский автопарк за первые три месяца года, были ввезены на территорию России из Китая. Доля таких поставок составила 96 процентов от общего объема.

Ранее стало известно, что российская марка Evolute стала лидером электромобильного сегмента. В первом квартале 2026 года было реализовано 922 таких машины. Таким образом, доля бренда на рынке составила 40,6 процента от совокупного объема продаж.

