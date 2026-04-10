12:55, 10 апреля 2026

Назван абсолютный лидер продаж среди электромобилей в России

«Автостат»: Доля Evolute на российском электромобильном рынке превышает 40 %
Марина Аверкина

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

За первые три месяца 2026 года россияне приобрели 2272 новых электромобиля, что на 22,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Отечественная марка Evolute стала лидером сегмента. За отчетный период было реализовано 922 таких машины. Таким образом доля марки на рынке составила 40,6 процента от совокупного объема реализации, сообщает «Автостат».

Вслед за лидером в первой пятерке расположились Geely с результатом 233 единицы, Xiaomi (186), Zeekr (175) и Avatr (159). Аналитики отмечают, что у бывшего лидера сегмента — Zeekr — зафиксировано снижение продаж на 75 процентов, у Avatr — падение на 18 процентов. Остальные бренды укрепили свои позиции, а наиболее значительный скачок совершил Evolute, нарастивший объемы реализации в 5,6 раза.

По итогам квартала на электромобили пришлось 0,9 процента от всего рынка новых легковых машин. Показатель вырос на одну десятую процентного пункта в сравнении с тем же периодом 2025 года.

Среди моделей первенство осталось за Evolute i-JOY. За отчетный период владельцев нашли 803 таких кроссовера. Таким образом доля от всех реализованных «электричек» составляет 35,3 процента. Следом идут Geely EX5 (205 машин), Evolute i-SKY (103). На четвертой позиции оказался дебютант рынка Xiaomi YU7 с показателем 102 единицы. Замыкает топ-5 прошлогодний фаворит Zeekr 001, чьи продажи упали до 89 машин.

Ранее стало известно, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза.

