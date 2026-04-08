Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
10:40, 8 апреля 2026Авто

В России резко взлетели продажи машин ушедшего бренда

Аналитик Целиков: Продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 %
Марина Аверкина

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки BMW. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го прибавка составила 91 процент. Тогда показатель составил 2025 единиц. Такие дaнные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза и достигли 1255 машин. Следом в списке предпочтений расположились еще четыре паркетника, причем у всех зафиксирован рост реализации. Модель X5 разошлась в количестве 647 экземпляров (рост на 77 процентов), X1 — 465 единиц (на 189 процентов), X7 — 349 автомобилей (на 35 процентов), а X6 — 293 единицы (на 17 процентов).

Лидерство удерживает китайская сборка. Ее доля составила 51,5 процента от всех регистраций. Автомобили, выпущенные в Германии, заняли 43,5 процента. Оставшаяся часть распределилась между машинами из США (3,5 процента) и небольшим числом экземпляров российской сборки — ровно 40 единиц, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok