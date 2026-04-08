В России резко взлетели продажи машин ушедшего бренда

Аналитик Целиков: Продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 %

За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки BMW. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го прибавка составила 91 процент. Тогда показатель составил 2025 единиц. Такие дaнные в своем Telegram-канале приводит аналитик Сергей Целиков.

Чаще всего покупатели выбирали кроссовер X3. Его регистрации выросли в 3,5 раза и достигли 1255 машин. Следом в списке предпочтений расположились еще четыре паркетника, причем у всех зафиксирован рост реализации. Модель X5 разошлась в количестве 647 экземпляров (рост на 77 процентов), X1 — 465 единиц (на 189 процентов), X7 — 349 автомобилей (на 35 процентов), а X6 — 293 единицы (на 17 процентов).

Лидерство удерживает китайская сборка. Ее доля составила 51,5 процента от всех регистраций. Автомобили, выпущенные в Германии, заняли 43,5 процента. Оставшаяся часть распределилась между машинами из США (3,5 процента) и небольшим числом экземпляров российской сборки — ровно 40 единиц, отметил эксперт.

Ранее стало известно, что за первые три месяца 2026 года в России официально зарегистрировали 6914 новых автомобилей марки Toyota, что на 111 процентов превышает прошлогодний показатель. Продажи японского автогиганта на местном рынке разогнали две модели — кроссовер RAV4 и внедорожник Highlander.