19:48, 13 апреля 2026

Жена Безоса высказалась о скандальном образе с нижним бельем на инаугурации Трампа

Репортерша Лорен Санчес осознала конфуз с нижним бельем на инаугурации Трампа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kenny Holston / Reuters

Жена американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес высказалась о скандальном образе с нижним бельем на инаугурации президента США Дональда Трампа. Ее комментарий приводит издание The New York Times (NYT).

Речь идет о белом наряде люксового бренда Alexander McQueen, который состоял из приталенного пиджака и кружевного бюстгальтера. По словам Санчес, сначала мероприятие началось на улице, а продолжилось уже в помещении. В нем она уже сняла пальто, и в этот момент ее пиджак расстегнулся.

При этом Санчес отметила, что тогда она гордилась своим присутствием на инаугурации и в то же время осознала свой конфуз. «Я понимаю. В Белом доме нет кружева. Принято к сведению», — заключила знаменитость.

Ранее педагог по деловому этикету Лора Виндзор назвала образ Санчес на инаугурации Трампа самым вульгарным в 2025 году.

