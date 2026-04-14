Артемий Лебедев дал совет разведенным мужчинам

Лебедев посоветовал не конфликтовать с бывшими женами, чтобы общаться с детьми

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал разведенным мужчинам совет, связанный с детьми. Рекомендацией он поделился в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Подписчик пожаловался блогеру, что его бывшая жена препятствует тому, чтобы он общался с детьми. По словам автора обращения, женщина соглашается на их встречи, однако в последний момент меняет свое решение. Мужчина спросил у дизайнера, как ему исправить эту ситуацию.

Лебедев призвал в первую очередь не конфликтовать с бывшей супругой, что бы она при этом ни говорила. «Сказать: "Ты во всем права, я тебе испортил жизнь. Прости засранца, буду всю жизнь молиться, каяться и так далее. Очень люблю нашего ребенка, хочу дать ему лучшее из того, что у меня есть, а худшее обещаю не давать"», — посоветовал Лебедев

По его словам, в случае, если мужчина скажет что-то подобное бывшей жене, то она пойдет ему навстречу.

Ранее Лебедев дал совет президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он призвал главу государства заблокировать в стране YouTube.