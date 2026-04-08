Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:48, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет Лукашенко

Маргарита Щигарева
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заблокировать YouTube. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, ролик доступен в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ, Лебедев осудил платформу. По его мнению, причиной блокировки стало то, что каналы транслировали точку зрения, которая не устраивает США.

«На месте Белоруссии я бы теперь тоже запретил YouTube. Он (Лукашенко — прим. «Ленты.ру») пока еще YouTube не забанил, а я рекомендую ему забанить», — заявил Лебедев. Дизайнер также добавил, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы той страны, в которой работают.

YouTube удалил аккаунты белорусских государственных каналов в начале апреля. Блокировке подверглись аккаунты БелТА, СТВ и ОНТ. В Министерстве информации Белоруссии назвали такую меру недружественной и безосновательной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok