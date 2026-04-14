Баста и Гуф повторили совместное фото 16-летней давности в честь нового альбома

12:53, 14 апреля 2026

Рэперы Баста и Гуф повторили фото 16-летней давности в честь нового альбома
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bastaakanoggano

Российские рэперы Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) повторили совместное фото 16-летней давности в честь нового альбома. Пост появился на их страницах в Instagram (признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах артисты позировали, стоя рядом друг с другом. При этом Баста завел руки за голову, а Гуф — сложил на груди. На снимках у артистов незначительно отличалась одежда.

В свою очередь, в подписи знаменитости презентовали вторую совместную работу. «Альбом "Баста / Гуф 2026" — уже в эту пятницу!» — заявили они. Известно, что первый совместный альбом они выпустили в 2010 году. Он назывался «Баста / Гуф».

В декабре 2025 года сообщалось, что Гуф вернул себе права на культовый альбом «Город дорог».

