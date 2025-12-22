Гуф вернул себе права на культовый альбом

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, получил пожизненное право на исполнение песен со своего дебютного альбома «Город дорог». Об этом рассказал бывший владелец релиза, продюсер Антон Пронин в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Пронин уточнил, что теперь никто не сможет лишить музыканта возможности использовать треки с культового альбома, даже если он будет продан новому владельцу. Ранее запись хотел выкупить и удалить со всех площадок бизнесмен Игорь Рыбаков, который предлагал 95 миллионов, но получил отказ.
«Не стал продавать альбом Рыбакову, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок. За Гуфом теперь закреплено навсегда официальное исполнение всех треков с "Города дорог"», — написал продюсер.
Ранее стало известно, что уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже начнут рассматривать 30 декабря.