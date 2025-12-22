Реклама

Культура
15:21, 22 декабря 2025Культура

Гуф вернул себе права на культовый альбом

Продюсер Пронин передал рэперу Гуфу пожизненные права на альбом «Город дорог»
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, получил пожизненное право на исполнение песен со своего дебютного альбома «Город дорог». Об этом рассказал бывший владелец релиза, продюсер Антон Пронин в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пронин уточнил, что теперь никто не сможет лишить музыканта возможности использовать треки с культового альбома, даже если он будет продан новому владельцу. Ранее запись хотел выкупить и удалить со всех площадок бизнесмен Игорь Рыбаков, который предлагал 95 миллионов, но получил отказ.

«Не стал продавать альбом Рыбакову, потому что не был согласен с идеей удалить его с площадок. За Гуфом теперь закреплено навсегда официальное исполнение всех треков с "Города дорог"», — написал продюсер.

Ранее стало известно, что уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже начнут рассматривать 30 декабря.

