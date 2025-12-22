Реклама

13:55, 22 декабря 2025

Раскрыта судьба уголовного дела Гуфа

Уголовное дело Гуфа о грабеже начнут рассматривать 30 декабря
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Уголовное дело рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) о грабеже начнут рассматривать 30 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Дело рассмотрит Наро-Фоминский суд Подмосковья. Заседание назначено на 10:30 по мск.

Гуфа и Геворка Саруханяна обвиняют в преступлении по пункту «а», «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия») УК РФ.

По версии следствия, 23 октября 2024 года в бане в деревне Малые Горки у обвиняемых произошел конфликт с мужчиной. Саруханян скрутил и удерживал потерпевшего, а рэпер угрожал ему насилием и дважды ударил в лицо. Также у мужчины забрали его телефон.

Уголовное дело в отношении Гуфа прекращали, но вскоре следствие его возобновило. Исполнитель находится под подпиской.

Ранее сообщалось, что бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка.

