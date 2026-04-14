Боец СВО приехал на российские позиции на машине ВСУ с украинскими военными

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 14 апреля 2026Россия

Боец СВО Бирюков приехал на позиции ВС РФ на украинской машине с солдатами ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) Дмитрий Бирюков приехал на позиции Вооруженных сил России на украинской машине с солдатами ВСУ. Об этом сообщает российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, находясь на задаче в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бирюков заметил, что группа украинских военных эвакуируют документацию из пункта временной дислокации.

Без единого выстрела Бирюков и другие разведчики захватили бойцов ВСУ в плен, посадили их в машину, и на их же транспорте прибыли к российским позициям. «Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», — рассказали в Минобороны.

Ранее стало известно о «черных метках» для отправляющих бойцов на СВО организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok