Боец СВО приехал на российские позиции на машине ВСУ с украинскими военными

Боец СВО Бирюков приехал на позиции ВС РФ на украинской машине с солдатами ВСУ

Боец специальной военной операции (СВО) Дмитрий Бирюков приехал на позиции Вооруженных сил России на украинской машине с солдатами ВСУ. Об этом сообщает российское Минобороны.

По информации оборонного ведомства, находясь на задаче в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Бирюков заметил, что группа украинских военных эвакуируют документацию из пункта временной дислокации.

Без единого выстрела Бирюков и другие разведчики захватили бойцов ВСУ в плен, посадили их в машину, и на их же транспорте прибыли к российским позициям. «Важные документы и трое пленных были доставлены в расположение наших войск», — рассказали в Минобороны.

