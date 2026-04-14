Буданов высказался о своих спорах с Зеленским

Буданов заявил о готовности спорить с любым политиком, включая Зеленского

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовности спорить с любым политиком внутри страны и за рубежом, включая президента Владимира Зеленского. С таким заявлением чиновник выступил в интервью Bloomberg.

«Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — высказался Буданов.

Буданов также опроверг высказывания источников Bloomberg о связи его назначения на пост главы ОП с желанием Зеленского устранить возможного конкурента на предстоящих президентских выборах в стране. Чиновник отметил, что вместо руководства Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины он стал заниматься организацией работы всех крупнейших государственных органов в стране.

«Вы действительно думаете, что я стал слабее?» — добавил Буданов.

Ранее Буданов анонсировал некое триггерное для Украины событие. По его словам, в прошлом подобные ситуации уже происходили и заканчивались серьезными проблемами.