14:06, 14 апреля 2026

Буданов высказался о своих спорах с Зеленским

Буданов заявил о готовности спорить с любым политиком, включая Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовности спорить с любым политиком внутри страны и за рубежом, включая президента Владимира Зеленского. С таким заявлением чиновник выступил в интервью Bloomberg.

«Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно», — высказался Буданов.

Буданов также опроверг высказывания источников Bloomberg о связи его назначения на пост главы ОП с желанием Зеленского устранить возможного конкурента на предстоящих президентских выборах в стране. Чиновник отметил, что вместо руководства Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины он стал заниматься организацией работы всех крупнейших государственных органов в стране.

«Вы действительно думаете, что я стал слабее?» — добавил Буданов.

Ранее Буданов анонсировал некое триггерное для Украины событие. По его словам, в прошлом подобные ситуации уже происходили и заканчивались серьезными проблемами.

    Последние новости

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Автора хитов Пугачевой госпитализировали

    Психиатр раскрыла самое необычное расстройство из практики

    Одна страна договорилась о поставках российских нефти и газа

    Страна НАТО приостановила соглашения с Израилем

    Забивший насмерть пасынка и утопивший его в болоте россиянин сделал заявление

    На экс-замминистра финансов России составили протокол о дискредитации армии

    В Дагестане произошло землетрясение

    Найден неожиданный способ улучшить качество сна

    Москвичей предупредили о скорых ливнях

    Все новости
