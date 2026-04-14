Дачникам назвали обязательные весенние шаги для улучшения урожая

Депутат Чаплин: главная ошибка дачника весной — перекопка неспелой почвы

В России начался пик дачных работ, и многие владельцы участков рискуют остаться без урожая из-за типичных весенних ошибок. Депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, какие действия помогут избежать разочарований и обеспечить урожай до самого конца сезона.

Самое важное, по его словам, — дождаться физической спелости почвы. Частая весенняя ошибка — начать копать, когда земля еще «плывет». Проверить просто: можно взять комок земли с глубины десять сантиметров и сжать в кулаке. Если потекла вода — рано, если рассыпался — можно работать.

«Второй шаг — перекопка с умом. Тяжелую глину нужно перекапывать обязательно, добавляя песок и перегной, а легкую почву достаточно просто порыхлить на пять-семь сантиметров плоскорезом. Глубоко копать там, где не надо — значит разрушать капилляры, по которым влага поднимается к корням», — предупредил Чаплин.

Он добавил, что весной растениям нужен азот, и лучший вариант здесь — перепревший компост или перегной, примерно по одному-два ведра на квадратный метр. На кислых же почвах полезно добавить золу, а вот с минеральными удобрениями депутат советует быть осторожнее: если перекормить, то получится жирующая ботва без плодов.

Вместе с тем Чаплин советует не ждать, пока прогреется земля, а накрыть грядки черным спанбондом. Благодаря этому уже через несколько дней почва становится теплее на три-пять градусов. Сеять в таком случае можно на две недели раньше, но лучше держать под рукой белый укрывной материал на случай заморозков.

Специалист порекомендовал сажать холодостойкие культуры вроде редиса, моркови, петрушки и гороха в конце апреля. А теплолюбивые огурцы, кабачки и фасоль — только когда грунт прогреется до плюс 14-16 градусов, обычно после 20-25 мая.

«Весной обязательно проверьте отвод талых вод. Если вода застаивается на грядках, корни задыхаются, и никакие удобрения уже не помогут. Главный принцип — не гнаться за календарем, а смотреть на землю и погоду», — заключил Чаплин.

Ранее преподаватель факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко рассказывала, что рассаду важно не перекормить удобрениями, особенно в период плодоношения — в собранных плодах может скопиться небезопасное содержание нитратов. По ее словам, в период плодоношения лучше сознательно недокормить растения.

