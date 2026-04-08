Любителям домашней рассады рассказали об опасности

12:57, 8 апреля 2026

Биолог Татаренко: Плоды перекормленных азотом растений могут быть опасны
Мария Черкасова

Фото: Antonovskay Anzhella / Shutterstock / Fotodom

Рассаду важно не перекормить удобрениями, особенно в период плодоношения — в собранных плодах может скопиться небезопасное содержание нитратов. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

По ее словам, перекормить взрослые плодоносящие растения куда опаснее, чем рассаду — особенно азотом. «Избыточный азот не успевает переработаться и накапливается в плодах, листьях и корнеплодах в виде вредных для здоровья человека нитратов. А их высокое содержание в собранных плодах представляет реальную угрозу для здоровья человека», — сообщила специалист.

В период плодоношения лучше сознательно недокормить растения. По словам биолога, многое в подкормке зависит от грунта — если это готовый специализированный грунт, он уже содержит полный набор минеральных веществ в оптимальных пропорциях, а выращенная в нем рассада не нуждается в дополнительных подкормках. Если грунт набирали на даче или за огородом, подкормка растениям понадобится.

Биолог рекомендовала использовать комплексные удобрения для рассады, этикетку которых следует внимательно изучить перед покупкой. На упаковке должно быть указано, в какой сезон применять удобрение и для чего оно необходимо.

В зависимости от предназначения в удобрении подобрано соотношение азота, калия, фосфора и различных микроэлементов. Применять не по правилам удобрение нельзя: например, подкормка рассады удобрением для цветения может быть вредна.

Татаренко напомнила, что одной подкормки для успеха недостаточно: нужны качественный рыхлый грунт без застоя воды, хорошее освещение и достаточный полив. «Если хотя бы одно звено выпало, удобрение не поможет», — констатировала Татаренко.

Ранее дачникам назвали всходящие при любых условиях сорта овощей. Это морковь «нанте» и редис «аврора» — они взойдут на даче при любых условиях. Среди томатов для открытого грунта подойдет сорт «московский ультраскороспелый».

