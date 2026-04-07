Дачникам назвали всходящие при любых условиях сорта овощей

17:42, 7 апреля 2026

Депутат Чаплин: Морковь «нанте» и редис «аврора» взойдут при любых условиях
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Estonia Photography / Shutterstock / Fotodom

Морковь «нанте» и редис «аврора» взойдут на даче при любых условиях. Самые неприхотливые сорта овощей назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий рассказал, что редис «аврора» относится к скороспелым — от всходов до сбора урожая нужно ждать всего 17-20 дней даже в условиях средней полосы. «Морковь: сладкая и быстрая. Для тех, кто не хочет ждать до осени, рекомендую сорт "нанте"», — добавил Чаплин.

Среди томатов для открытого грунта подойдет сорт «московский ультраскороспелый» — его урожай можно ждать через 75-80 дней. Любителям необычного эксперт посоветовал присмотреться к сорту «шоколадный полосатый», а тем, кто бывает на даче только по выходным — к сорту «непас».

Ранее россиянам рассказали о возможности обзавестись личной сакурой на даче. Декоративные деревья с обильным цветением могут вырасти на любом загородном участке, если соблюсти ряд условий.

