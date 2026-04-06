Россиянам рассказали о возможности обзавестись личной сакурой

Биолог Татаренко: Для выращивания сакуры нужно выбрать правильное место на даче

Для выращивания сакуры на даче придется выбрать для нее правильное место. Способы обзавестись личным японским деревом на загородном участке назвала россиянам преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко, ее слова передает «Газета.ru».

Специалистка напомнила, что сакурой называют более 11 видов декоративных деревьев вишни и сливы — плоды у них несъедобны, но зато растения обильно и красиво цветут. В российском климате можно вырастить многие виды сакуры, а уход за ней будет мало отличаться от обычной сливы или вишни.

«Как и все косточковые, сакура категорически не переносит заболоченных грунтов — застой влаги у корней для нее губителен. Плохо растет на торфяных почвах с кислой реакцией (pH ниже 5), поэтому при посадке сакуры в яму полезно добавить гравий из известковых пород — он помогает снизить кислотность», — посоветовала Татаренко.

Биолог уточнила, что для сакуры не подойдут пониженные участки рельефа — там дерево рискует заболеть. Лучше всего выбирать для растения максимально освещенное место, куда не проникают сильные и холодные ветра, заключила эксперт.

