12:47, 14 апреля 2026Авто

Еще один покинувший Россию автогигант заявил о падении продаж

Bloombeg: Продажи BMW упали на 3,5 процента из-за ситуации в Китае и США
Кирилл Луцюк

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В I квартале 2026 года компания BMW столкнулась с падением продаж на 3,5 процента. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стала ситуация на китайском и американском рынках. В частности, в КНР упали расходы на предметы роскоши, а немецким производителям пришлось уступить долю рынка местным брендам. Отмечается, что с этой проблемой сталкиваются и другие европейские производители автомобилей, которых все активнее теснят китайские конкуренты. Кроме того, сказываются тарифы США и глобальная неопределенность, вызванная войной на Ближнем Востоке.

Как отметило Reuters, всего за I квартал немецкий автогигант продал 565 748 автомобилей. В Европе реализация выросла на три процента. Продажи в Китае и США упали на 10 и 4,3 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2026 года мировые продажи Volkswagen упали на четыре процента. Причиной снижения называют слабый спрос в Китае и США.

