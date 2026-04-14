Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:42, 14 апреля 2026

ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали приднестровский участок молдавской границы. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Паун Роговей, передает ТАСС.

«Речь идет не только о минировании, это целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова», — пояснил он.

По словам дипломата, такие меры были приняты в связи с присутствием в непризнанном Приднестровье военного контингента России.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина усиливает меры безопасности на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, в том числе минирует некоторые участки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Лишенный гражданства России комик приехал в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok