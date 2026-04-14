ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

Киев заминировал границу с Приднестровьем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали приднестровский участок молдавской границы. Об этом заявил посол Украины в Молдавии Паун Роговей, передает ТАСС.

«Речь идет не только о минировании, это целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова», — пояснил он.

По словам дипломата, такие меры были приняты в связи с присутствием в непризнанном Приднестровье военного контингента России.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что Украина усиливает меры безопасности на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, в том числе минирует некоторые участки.