Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:20, 14 апреля 2026

Иран потребовал от пяти стран компенсации за причиненный ущерб

Иравани: 5 арабских стран должны полностью возместить ущерб, причиненный Ирану
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о том, что пять арабских стран обязаны в полном объеме возместить причиненный его стране ущерб, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, возникшие в результате их международно противоправных действий. Его слова передает Pars Today в Telegram-канале.

В этот список вошли: Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания за то, что они приняли участие в войне Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля против Ирана.

Иравани подчеркнул, что эти пять арабских государств нарушили свои международные обязательства в отношении Исламской Республики Иран и тем самым понесли международную ответственность.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс оценил перспективы мирных переговоров Соединенных Штатов с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничто не мешает нам это сделать». Эрдоган пригрозил Израилю войной. Что ответил Тель-Авив?

    В США спрогнозировали пик роста цен на нефть

    Иран потребовал от пяти стран компенсации за причиненный ущерб

    После бури на берегу моря нашли тушу загадочного существа

    Любительниц вибраторов предупредили о скрытых рисках

    Вэнс посоветовал одному государству заняться вопросами морали

    Вэнс оценил перспективы переговоров с Ираном

    Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму

    Словацкий политик спрогнозировал тему встречи Путина и Фицо

    Живущая в США блогерша раскрыла стоимость закупки «недорогими продуктами»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok