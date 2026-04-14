Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 14 апреля 2026Мир

Италия отвернулась от Трампа

Мелони назвала неприемлемыми высказывания Трампа о Папе Римском
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с первой прямой критикой президента США Дональда Трампа после его переизбрания в 2024 году, осудив его высказывания о Папе Римском. Ее слова передает Politico.

«Я считаю высказывания президента Трампа о Святом Отце неприемлемыми. Папа Римский является главой католической церкви, и это правильно, что он призывает к миру и осуждает все формы войны», — заявила она.

Также отмечается, что заявления американского лидера осудили и итальянские правые политики, которые традиционно поддерживали Трампа. Например, вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини отметил, что нападки на духовного лидера миллиардов католиков выглядят неразумно и неуместно.

Ранее Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok