Италия отвернулась от Трампа

Мелони назвала неприемлемыми высказывания Трампа о Папе Римском

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с первой прямой критикой президента США Дональда Трампа после его переизбрания в 2024 году, осудив его высказывания о Папе Римском. Ее слова передает Politico.

«Я считаю высказывания президента Трампа о Святом Отце неприемлемыми. Папа Римский является главой католической церкви, и это правильно, что он призывает к миру и осуждает все формы войны», — заявила она.

Также отмечается, что заявления американского лидера осудили и итальянские правые политики, которые традиционно поддерживали Трампа. Например, вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини отметил, что нападки на духовного лидера миллиардов католиков выглядят неразумно и неуместно.

Ранее Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью.