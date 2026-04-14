10:14, 14 апреля 2026Культура

Культовую рэп-группу включат в Зал славы рок-н-ролла

Культовые Wu-Tang Clan, Iron Maiden и Oasis включат в Зал славы рок-н-ролла
Андрей Шеньшаков

Фото: Karl Walter / Getty Images

Британский музыкант Фил Коллинз, группы Iron Maiden и Oasis, а также культовый рэп-коллектив Wu-Tang Clan будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на список, оглашенный в программе American Idol.

По информации источника, в этом году новыми членами Зала славы станут артисты, чьи первые коммерческие записи вышли не менее 25 лет назад. Всего за кандидатов голосовали более 1200 музыкантов, историков и представителей музыкальной индустрии.

Уточняется, что легендарный артист Фил Коллинз уже имеет почетный статус члена Зала славы — в качестве участника группы Genesis. Кроме того, в список попала соул-джазовая певица Sade.

В 2023 году в Зал славы рок-н-ролла, среди прочих, попали музыканты Кейт Буш и Джордж Майкл. Причем Буш номинировалась на включение в список почетных артистов три раза: в 2018-м, 2021 и 2022 годах. Однако попасть в Зал славы она смогла только после второй волны популярности хита Running Up That Hill.

    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
