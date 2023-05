Кейт Буш и Джордж Майкл войдут в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году

Музыканты Кейт Буш и Джордж Майкл в 2023 году войдут в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщает NME.

38-я по счету церемония награждения состоится 3 ноября 2023 года в Нью-Йорке.

Отмечается, что Кейт Буш номинировалась на включение в список почетных артистов три раза: в 2018-м, 2021-м и 2022-м годах. В этом году исполнительнице удалось войти в Зал славы благодаря тому, что ее композиция Running Up That Hill обрела популярность во второй раз. Пока неизвестно, посетит ли звезда, прекратившая публичную жизнь, церемонию награждения.

Джордж Майкл вошел в список благодаря традиционному голосованию фанатов, которое устраивают организаторы мероприятия.

Право попасть в почетный список обретают те артисты, чьи первые синглы вышли 25 лет назад. Помимо Буш и Майкла, в Зал славы рок-н-ролла в 2023-м будут включены певица Шерил Кроу, рок-группа Rage Against the Machine, рэперша Мисси Элиотт, коллектив The Spinners и композитор Уилли Нельсон.

Зал славы рок-н-ролла был создан в 1986 году. В первую десятку вошли Элвис Пресли, Бадди Холли, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Чак Берри, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, Фэтс Домино, Сэм Кук и братья Эверли.

В январе стало известно, что музыканты Снуп Догг, Шаде и Тедди Райли в 2023 году войдут в Зал славы авторов песен.