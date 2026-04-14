03:04, 14 апреля 2026

Любительниц вибраторов предупредили о скрытых рисках

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Сексолог, психотерапевт Андрей Булах рассказал, как секс-игрушки могут негативно повлиять на отношения. О скрытых рисках пристрастия к вибраторам он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Булах объяснил, что проблемы из-за секс-игрушек могут начаться у женщин из-за того, что они, привыкнув к стимуляции вибратором, не смогут испытать оргазм во время обычного секса. По словам психотерапевта, в таких случаях они постепенно начнут терять интерес к интимной близости с партнером.

Россияне все чаще решаются увеличить пенис. Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Россияне все чаще решаются увеличить пенис.Почему так происходит и какой размер врачи считают нормальным?
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Если женщина может достичь оргазма только с помощью секс-игрушки, со временем ее использование начнет раздражать мужчину и вызывать ревность, так как он начнет воспринимать вибратор как конкурента.

Сексолог добавил, что такую же ревность может вызывать и просмотр порно. «Люди редко смотрят порнографию как кино. Обычно речь идет о совмещении с самостимуляцией: картинка усиливает ощущения, возникает более яркий оргазм. И в отношениях это снова воспринимается как измена», — уточнил он.

Ранее Булах рассказал о причинах потери интереса к сексу. По его словам, это может происходить из-за погружения в родительство.

