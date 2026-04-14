Любительниц вибраторов предупредили о скрытых рисках

Сексолог, психотерапевт Андрей Булах рассказал, как секс-игрушки могут негативно повлиять на отношения. О скрытых рисках пристрастия к вибраторам он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Булах объяснил, что проблемы из-за секс-игрушек могут начаться у женщин из-за того, что они, привыкнув к стимуляции вибратором, не смогут испытать оргазм во время обычного секса. По словам психотерапевта, в таких случаях они постепенно начнут терять интерес к интимной близости с партнером.

Если женщина может достичь оргазма только с помощью секс-игрушки, со временем ее использование начнет раздражать мужчину и вызывать ревность, так как он начнет воспринимать вибратор как конкурента.

Сексолог добавил, что такую же ревность может вызывать и просмотр порно. «Люди редко смотрят порнографию как кино. Обычно речь идет о совмещении с самостимуляцией: картинка усиливает ощущения, возникает более яркий оргазм. И в отношениях это снова воспринимается как измена», — уточнил он.

