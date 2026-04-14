Людям с повышенным артериальным давлением дали неочевидный совет

Фармацевт Анум: Высокое артериальное давление ведет к поражению почек

При высоком артериальном давлении важно регулярно проверять состояние почек, считает клинический фармацевт Анум. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mirror.

Эксперт отметила, что для многих людей неочевидно, что при гипертонии необходимо регулярно сдавать анализ мочи. По ее словам, этот простой тест позволяет заметить признаки поражения почек до того, как они начнут провоцировать серьезные симптомы.

Специалистка объяснила, что повышенное артериальное давление постепенно повреждает сосуды почек, что со временем ведет к хроническим заболеваниям. «Сдайте образец мочи при первом диагностировании высокого кровяного давления, а затем повторяйте тест по крайней мере ежегодно», — дала совет Анум.

Она подчеркнула, что раннее выявление заболеваний почек имеет решающее значение при дальнейшем лечении.

Ранее директор Центра исследований сердца при Оклендском университете Джулиан Пэтон рассказал о неочевидной причине высокого артериального давления. По его словам, гипертония может быть связана с работой определенного участка мозга.