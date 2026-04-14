Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:27, 14 апреля 2026

Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

Профессор Пэтон: Высокое давление вызывает одна область в мозге
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wavebreakmedia_micro / Freepik

Повышение артериального давления связано с работой определенной области мозга, заявил директор Центра исследований сердца при Оклендском университете Джулиан Пэтон. Неожиданную причину гипертонии он раскрыл в процессе исследований, сообщает The Sun.

По словам профессора, речь идет о так называемом «сбое» в мозге, который активируется во время кашля, смеха или физической нагрузки. Во время этих процессов происходит мощный выдох, за который отвечает определенная область в мозге. Одновременно она может влиять на сужение сосудов, что и приводит к повышению давления.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

«Мы обнаружили новую область мозга, которая вызывает высокое давление», — отметил Пэтон. Он добавил, что при отключении этой зоны у подопытных животных показатели возвращались к норме, что указывает на прямую связь между работой мозга и гипертонией.

Профессор считает, что открытие может объяснить, почему у некоторых людей лекарства работают недостаточно эффективно. Он полагает, что в будущем это может привести к новым подходам в лечении, например, через воздействие на рецепторы, связанные с уровнем кислорода в крови.

Ранее сомнолог Александр Казаченко предупредил о существовании связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим недосыпом. По его словам, отсутствие сна мешает организму восстанавливаться и увеличивает вероятность смерти на 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok