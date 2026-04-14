Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

Профессор Пэтон: Высокое давление вызывает одна область в мозге

Повышение артериального давления связано с работой определенной области мозга, заявил директор Центра исследований сердца при Оклендском университете Джулиан Пэтон. Неожиданную причину гипертонии он раскрыл в процессе исследований, сообщает The Sun.

По словам профессора, речь идет о так называемом «сбое» в мозге, который активируется во время кашля, смеха или физической нагрузки. Во время этих процессов происходит мощный выдох, за который отвечает определенная область в мозге. Одновременно она может влиять на сужение сосудов, что и приводит к повышению давления.

«Мы обнаружили новую область мозга, которая вызывает высокое давление», — отметил Пэтон. Он добавил, что при отключении этой зоны у подопытных животных показатели возвращались к норме, что указывает на прямую связь между работой мозга и гипертонией.

Профессор считает, что открытие может объяснить, почему у некоторых людей лекарства работают недостаточно эффективно. Он полагает, что в будущем это может привести к новым подходам в лечении, например, через воздействие на рецепторы, связанные с уровнем кислорода в крови.

Ранее сомнолог Александр Казаченко предупредил о существовании связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим недосыпом. По его словам, отсутствие сна мешает организму восстанавливаться и увеличивает вероятность смерти на 12 процентов.