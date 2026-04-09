Назван повышающий риск преждевременной смерти на 12 процентов фактор

08:31, 9 апреля 2026

Сомнолог Казаченко: Недосып повышает риск преждевременной смерти на 12 процентов
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Александр Казаченко предупредил о факторе, который повышает риск преждевременной смерти. Его доктор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Длительный недосып является одним из наиболее недооцениваемых факторов риска для жизни. Согласно ряду исследований, у спящих менее семи часов в сутки людей вероятность смерти от любых причин в среднем повышается на 12 процентов», — заявил Казаченко.

Он подчеркнул: даже однократный недосып негативно влияет на работу мозга и концентрацию внимания. Если же дефицит ночного отдыха становится хроническим, появляются раздражение или апатия, выгорание и депрессия. Более того, депрессия тоже ухудшает качество сна, что еще сильнее усугубляет ситуацию, подчеркнул специалист.

По словам Казаченко, существует и четкая связь между хроническим недосыпом и повышенным риском сердечно-сосудистых и других заболеваний. Недостаток сна мешает организму полноценно восстанавливаться, в результате даже обычная ходьба требует больше усилий, что стимулирует повышенный выброс адреналина, в итоге учащаются пульс и повышается давление.

Если же человек, стремясь сберечь силы, сознательно ограничивает физическую активность, это может привести к набору веса и недостатку движения и, следовательно, к развитию смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, объяснил врач.

Ранее сомнолог Карема Магомедова заявила, что привычка засыпать под телевизор может ухудшить качество сна. Она объяснила это подавлением выработки мелатонина из-за светящегося экрана.

