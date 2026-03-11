Реклама

17:30, 11 марта 2026Забота о себе

Врач призвал россиян не засыпать под телевизор

Сомнолог Магомедова: Свет телевизора подавляет выработку мелатонина
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог Карема Магомедова объяснила россиянам, почему не стоит засыпать под телевизор. О вреде такой привычки она рассказала РИА Новости.

Магомедова заверила, что, если человек засыпает под телевизор или ролики в YouTube, качество его сна ухудшается. «Даже если вы не смотрите в экран, подсвечивание телевизора подавляет выработку мелатонина, мозг продолжает обрабатывать информацию во сне, вы перегружаете нервную систему и не высыпаетесь, даже если провели в постели восемь часов», — предупредила доктор.

Тех, кто не может засыпать в тишине, она призвала включать вместо телевизора звуки природы или спокойную музыку без слов. Врач уточнила, что в ней не должно быть перепадов громкости или моментов, которые вызывают у слушателя сильную эмоциональную нагрузку.

Ранее терапевт и сомнолог Манав Манчанда рассказал, как отличить обычную усталость от патологической. По его мнению, стоит обратиться к врачу, если упадок сил остается после девятичасового сна.

